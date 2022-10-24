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Кириллов: Киев выдаст подрыв "грязной бомбы" за срабатывание боеприпаса РФ

Мир

В планах Киева — выдать применение своей "грязной бомбы" за случайный подрыв российского ядерного боеприпаса. Об этом проинформировал генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Кириллов: Киев выдаст подрыв "грязной бомбы" за срабатывание боеприпаса РФ

Этот шаг даст киевским властям возможность предъявить России обвинение в использовании тактического ядерного оружия, добавил генерал-лейтенант.

"По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", — сказал Кириллов.

Представитель ведомства пояснил, что в роли радиоактивного вещества в "грязной бомбе" украинская сторона может использовать оксид урана из хранилищ отработанного ядерного топлива и бассейнов выдержки АЭС. Не исключено, что украинцы для этой цели могут взять радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива, находящихся на Чернобыльской АЭС, добавил Кириллов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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