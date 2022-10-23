Очередное подтверждение тому, что украинским парламентарием нечем заняться на своих рабочих местах (за них же всё решают кураторы) нашёл политолог, лидер "Славянской гвардии” Владимир Рогов.
В своём Telegram-канале он опубликовал скриншот — проект заявки Верховной Рад в международную организацию о признании Белоруссии "территорией, временно оккупированной Россией". Рассматривать сей документ нардепы будут на ближайшем заседании.
Автор инициативы — Алексей Гончаренко. Он предлагает, как рассказал Рогов, "обратиться к зарубежным странам с требованием лишить правительство Лукашенко международной правосубъектности" и "приостановить участие Белоруссии в международных организациях, включая ООН". Ну и заодно "продублировать" все антироссийские санкции, сделать их "антибелорусскими".
Напомним, сейчас на территории Белоруссии для защиты Союзного государства формируется совместная военная группировка. В Киеве, с подачи британской Mi-6, уверены, что Россия планирует открыть против ВСУ "белорусский фронт".
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