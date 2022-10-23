В Раде вознамерились выгнать Белоруссию из ООН

Очередное подтверждение тому, что украинским парламентарием нечем заняться на своих рабочих местах (за них же всё решают кураторы) нашёл политолог, лидер "Славянской гвардии” Владимир Рогов.

В своём Telegram-канале он опубликовал скриншот — проект заявки Верховной Рад в международную организацию о признании Белоруссии "территорией, временно оккупированной Россией". Рассматривать сей документ нардепы будут на ближайшем заседании.

Автор инициативы — Алексей Гончаренко. Он предлагает, как рассказал Рогов, "обратиться к зарубежным странам с требованием лишить правительство Лукашенко международной правосубъектности" и "приостановить участие Белоруссии в международных организациях, включая ООН". Ну и заодно "продублировать" все антироссийские санкции, сделать их "антибелорусскими".

Напомним, сейчас на территории Белоруссии для защиты Союзного государства формируется совместная военная группировка. В Киеве, с подачи британской Mi-6, уверены, что Россия планирует открыть против ВСУ "белорусский фронт".