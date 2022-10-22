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Автор Ольга Лебедева

Мирзаян: Страх Киева перед открытием "белорусского фронта" может оказаться обоснованным

Мир

Вчера (21 октября) украинские военные опубликовали в соцсетях видео, адресованное Александру Лукашенко, белорусским военным и народу, предупреждающее о "жёстком ответе" в случае любой враждебности со стороны Минска.

Мирзаян: Страх Киева перед открытием "белорусского фронта" может оказаться обоснованным

Сообщение, записанное на русском языке, сопровождается видеорядом, на котором изображения пейзажей и флага Белоруссии сменяются картинами взрывов и военной техники.

"Вооруженные силы Украины обращаются к белорусскому народу! На протяжении веков наши народы были связаны дружбой и добрососедскими отношениями", — говорит голос за кадром, но быстро меняет риторику и обвиняет правительство Белоруссии в том, что оно "готовится присоединиться к московской спецоперации".

Авторы ролика утверждают: на белорусской территории началась "тайная мобилизация", направленная на объединение военнослужащих с российскими войсками на украинских границах.

"Если белорусские военные поддержат российскую агрессию, мы ответим. Мы ответим так же жёстко, как отвечаем всем захватчикам на территории Украины, используя весь арсенал оружия, нападениями на военные объекты на территории вашей страны", — говорится в обращении Киева к белорусским гражданам.

Заодно ВСУ в ролике призывают "всех граждан Белоруссии не выполнять приказы своего руководства вступать в войну против Украины", советуют им "не применять оружие", если "каким-то образом" их в конечном итоге "заставят" пересечь украинскую границу:

"Остановитесь, опустите оружие и дождитесь представителей Вооруженных сил Украины. В этом случае в вас никто стрелять не будет", — уверяют они.

"Да никто и не собирается нападать"

В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что его страна не намерена участвовать ни в каких военных конфликтах:

"На сегодняшний день войны нет. Она нам не нужна", — заявил он.

Лукашенко также опроверг существование предполагаемой" тайной мобилизации " в Белоруссии, призвав граждан не обращать внимания на слухи:

"Сегодня мы и не думали никуда идти", — заявил Батька.

Зачем в Белоруссии создают войсковую группировку

Как пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, формирование на территории Белоруссии совместной военной группировки создаёт стратегическую неопределенность, необходимую в плане военной стратегии для того, чтобы в нужный момент иметь преимущество над противником.

Де-юре задача белорусско-российской группировки — защищать территорию Союзного государства от внешних угроз. А про то, что они есть, неоднократно говорил Лукашенко, отмечая, что "ситуация вокруг республики остается напряженной, поскольку командование НАТО открыто рассматривает варианты нападения на Белоруссию".

Да, НАТО и особенно Польша и Литва бряцают оружием у границ Белоруссии. Понятно, что вторгаться на её территорию они не станут. Как минимум из-за ядерного российского зонтика.

Но эта уверенность не отменяет того, что Белоруссия — стратегический союзник России и часть Союзного государства. Поэтому, считает Мирзаян, вполне может быть задействована, "говоря языком китайских стратагем (классификации военных хитростей), в стратагеме № 2 "Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао", то есть нанести удар там, где его не ожидают — с севера:

"В то время, как все боеспособные украинские части заняты на югах (подготовка к наступлению на Херсон и последующему отражению броска российских войск на Николаев или Запорожье), Россия совместно с Белоруссией может готовиться к броску на северные регионы Украины. Либо к фланговому удару при наступлении российских войск на Харьков, либо к самостоятельному занятию той же Черниговской области, либо даже к маршу на Киев, в том числе и отвлекающему — дабы украинские войска были сняты с южного направления", — пишет политолог в статье, опубликованной газетой "Взгляд".

По-видимому, примерно так же рассудили и в украинском Генштабе, заказавшем пиарщикам пронзительно-трогательный ролик-обращение к "братьям-белорусам".

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Темы всу украина белоруссия геворг мирзаян
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