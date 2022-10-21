Советский физик, профессор МИФИ Эдуард Лозанский рассказал Pravda.Ru о настроениях в американском обществе по поводу ситуации на Украине.
"Есть известное клише: американцев, прежде всего, интересует экономика. Но в последнее время происходят события, которые заставляют американцев думать: куда же мы ввязались и почему мы продолжаем ввязываться в украинский конфликт, который ничего хорошего нам не приносит, одни только неприятности", — заявил физик, который живёт в США.
По его словам, американцам не нравится, что США ежемесячно перечисляют Украине 1,5 миллиарда долларов в месяц.
"Все американцы платят за зарплаты украинских чиновников. Полтора миллиарда долларов в месяц Америка переводит на поддержку бюджета Украины. И людям это не нравится. По опросам общественного мнения, 90% американцев считают, что страна идёт по неверному пути. Столько же граждан убеждены, что Конгресс плохо исполняет свою работу", — отметил собеседник издания.
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