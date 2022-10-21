У Украины есть только один способ выжить — отставка президента Владимира Зеленского и переговоры с Москвой. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
По её мнению, лидер Незалежной является неадекватным руководителем, о чём говорят его заявления по поводу украинского конфликта. Однако Зеленский уже не сможет "выйти из игры", поскольку Запад не позволит это сделать.
"Ему в первую очередь сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас — этот отставка Зеленского и переговоры с Москвой", — заявила Ковитиди в беседе с РИА Новости.
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