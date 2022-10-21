По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, Херсон готовится стать крепостью, которую российские военные будут защищать до последнего.
"Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город", — сказал Стремоусов в видеообращении в своём Telegram-канале.
Ранее СМИ уже сообщали о подготовке, которую ведут ВСУ для контрнаступления в Запорожской и Херсонской областях.
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