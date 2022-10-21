Стремоусов об обстановке у Херсона: "Ситуация действительно непростая"

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, Херсон готовится стать крепостью, которую российские военные будут защищать до последнего.

"Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город", — сказал Стремоусов в видеообращении в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ уже сообщали о подготовке, которую ведут ВСУ для контрнаступления в Запорожской и Херсонской областях.