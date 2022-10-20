Густой туман стал причиной закрытия движения судов в проливе Дарданеллы. Об этом информирует TRT Haber.
По данным телеканала, ограничения введены для обеспечения безопасности в регионе. Отмечается, что транзитным судам запрещено входить в пролив.
При этом пока неизвестно, когда планируется вновь открыть движение.
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