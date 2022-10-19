Вплоть до превентивных ударов: Япония намерена жёстко говорить с Россией

Правительство Японии планирует до конца года утвердить обновлённую стратегию национальной безопасности. И в ней внимание будет уделено и России.

Причём японские власти намереваются "в жёстких выражения описать ситуацию вокруг России с учетом событий на Украине", цитирует ТАСС сообщение японского агентства Kyodo.

Отмечается, что эта тема обсуждалась на прошедшем в среду первом заседании рабочей группы по пересмотру стратегии нацбезопасности, в которую вошли представители от правящих Либерально-демократической партии и партии "Комэйто".

Как ожидается, в обновлённую стратегию национальной безопасности войдут, в частности, положения о необходимости повышения расходов на национальную оборону, приобретения и использования ударных беспилотников.

Кроме того, представители правящей Либерально-демократической партии активно продвигают дискуссию о необходимости наделить Силы самообороны страны правом наносить превентивные удары по базам потенциального противника, намеревающегося напасть на Японию.

Кроме того, либерал-демократы предлагают довести их по аналогии со странами НАТО до двух процентов ВВП, то есть почти вдвое больше, чем сейчас.

Стоит отметить, что в начале октября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения между двумя странами.

"Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении. Но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", — сказал японский премьер-министр.

Кроме того, в Токио заявляли о важности для страны проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", которые необходимы для Японии как источники нефти и природного газа.

С учётом этого не совсем понятно, как в Токио намерены сочетать "жёсткие выражения" в адрес России со своими политическими и экономическими интересами. Или полагают, что в России на это не обратят внимания?