Планы США по выделению средств на "укрепление связей" с Японией означают, что Вашингтон озаботился улучшением собственного имиджа у японцев, уверен историк Владимир Шаповалов.
Подобные грантовые программы продвигают американские интересы по всему миру, распространяют взгляды и информацию "в выгодном для США свете", добавил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
"Эти программы рассчитаны на европейские страны, на страны постсоветского пространства. Повышение внимания к Японии свидетельствует о том, что для США противодействие Китаю является в настоящий момент одним из приоритетов", — отметил эксперт.
В интервью изданию RT Шаповалов напомнил, что последние годы Белый дом занимается "активным строительством антикитайских союзов", и Токио здесь отводится важная роль.
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