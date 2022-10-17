Историк Шаповалов: США превращают Японию в главного антикитайского союзника

Планы США по выделению средств на "укрепление связей" с Японией означают, что Вашингтон озаботился улучшением собственного имиджа у японцев, уверен историк Владимир Шаповалов.

Подобные грантовые программы продвигают американские интересы по всему миру, распространяют взгляды и информацию "в выгодном для США свете", добавил замдиректора Института истории и политики МПГУ.

"Эти программы рассчитаны на европейские страны, на страны постсоветского пространства. Повышение внимания к Японии свидетельствует о том, что для США противодействие Китаю является в настоящий момент одним из приоритетов", — отметил эксперт.

В интервью изданию RT Шаповалов напомнил, что последние годы Белый дом занимается "активным строительством антикитайских союзов", и Токио здесь отводится важная роль.