Лукашенко дал свой прогноз по СВО: "Россия справится без ядерного оружия"

Белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил, что в арсенале РФ есть самые современные виды вооружений, поэтому для победы на Украине ей не понадобится ядерное оружие.

В качестве подтверждения своих слов Лукашенко привёл нанесённые недавно удары по Украине, последовавшие за терактом на Крымском мосту.

"Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", — сказал Лукашенко в интервью каналу NBC.