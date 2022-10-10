В МИД Франции не захотели давать комментарии по взрыву на Крымском мосту

Представители министерства иностранных дел Франции оказались не готовы комментировать подрыв Крымского моста.

"Мы не комментируем эти события", — сказал член французского МИД в ходе брифинга 10 октября.

Подрыв Крымского моста произошёл утром 8 октября. Ответственность за него взяли на себя украинские спецслужбы.