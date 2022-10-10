Представители министерства иностранных дел Франции оказались не готовы комментировать подрыв Крымского моста.
"Мы не комментируем эти события", — сказал член французского МИД в ходе брифинга 10 октября.
Подрыв Крымского моста произошёл утром 8 октября. Ответственность за него взяли на себя украинские спецслужбы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.