Песков рассказал о безопасности Путина на фоне угроз из США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона в адрес президента РФ Владимира Путина.

"Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз", — сообщил Песков.

Ранее Болтон заявил, что Путин станет "законной целью" для Запада, если примет решение нанести ядерный удар по территории Украины. Если президент РФ применит ядерное оружие, то это станет "предсмертной запиской самоубийцы", подчеркнул экс-советник Белого дома.