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МО Азербайджана обвинило военных Армении в обстреле приграничных позиций

Мир

Минобороны Азербайджана заявило в понедельник, что армянские военные нарушили режим прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на границе вечером 9 октября.

Пресс-служба ведомства сообщила, что использовалось стрелковое оружие различного калибра.

Также отмечается, что подразделения армии Азербайджана приняли ответные меры.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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