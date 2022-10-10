Минобороны Азербайджана заявило в понедельник, что армянские военные нарушили режим прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на границе вечером 9 октября.
Пресс-служба ведомства сообщила, что использовалось стрелковое оружие различного калибра.
Также отмечается, что подразделения армии Азербайджана приняли ответные меры.
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