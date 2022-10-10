МО Азербайджана обвинило военных Армении в обстреле приграничных позиций

Минобороны Азербайджана заявило в понедельник, что армянские военные нарушили режим прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на границе вечером 9 октября.

Пресс-служба ведомства сообщила, что использовалось стрелковое оружие различного калибра.

Также отмечается, что подразделения армии Азербайджана приняли ответные меры.