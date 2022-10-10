В новых кораблях Военно-морских сил Японии будут размещаться ракеты большой дальности для нанесения ударов по потенциальным противникам. Об этом пишет Sankei Shimbun.
По информации издания, Токио также разрабатывает систему отслеживания, позволяющую быстро определять необходимые морские цели. Отмечается, что японские военнослужащие получат современные корабли в 2027 или 2028 году.
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