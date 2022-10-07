Япония расширила санкции против России из-за проведения референдумов

Власти Японии расшили санкции против Москвы после присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом заявил глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.

На брифинге он отметил, что Япония воспринимает вхождение новых субъектов в состав РФ в качестве аннексии территорий.

Как пояснил министр, Токио планирует заморозить активы россиян, причастных к проведению референдумов.

Правительство Японии утвердило ограничительные меры в отношении журналистки Маргариты Симоньян, семей руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, председателя правительства России Михаила Мишустина, сенатора Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, а также спортсменки и общественного деятеля Алины Кабаевой.