Власти Японии расшили санкции против Москвы после присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом заявил глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.
На брифинге он отметил, что Япония воспринимает вхождение новых субъектов в состав РФ в качестве аннексии территорий.
Как пояснил министр, Токио планирует заморозить активы россиян, причастных к проведению референдумов.
Правительство Японии утвердило ограничительные меры в отношении журналистки Маргариты Симоньян, семей руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, председателя правительства России Михаила Мишустина, сенатора Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, а также спортсменки и общественного деятеля Алины Кабаевой.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.