Посольство: Россия ждёт реакции Канады на заявление Зеленского о ядерных ударах

Канадский премьер Джастин Трюдо и кабмин этой страны должны отреагировать на заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ядерных ударах по РФ, считают сотрудники российского посольства в Оттаве.

Они напомнили, что украинские политики размышляли об использовании ядерного потенциала Североатлантического альянса в отношении России.

"Ждём, как и когда Трюдо отреагирует на заявление своего любимца", — сказано в официальном сообщении дипломатического представительства.