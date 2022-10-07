Канадский премьер Джастин Трюдо и кабмин этой страны должны отреагировать на заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ядерных ударах по РФ, считают сотрудники российского посольства в Оттаве.
Они напомнили, что украинские политики размышляли об использовании ядерного потенциала Североатлантического альянса в отношении России.
"Ждём, как и когда Трюдо отреагирует на заявление своего любимца", — сказано в официальном сообщении дипломатического представительства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.