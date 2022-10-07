Двое россиян "на крошечной лодке" переплыли Баренцево море и высадились недалеко от общины Гамбелл на острове Святого Лаврентия у берегов Аляски, чем изрядно переполошили местные власти.
Как рассказал журналистам представитель администрации американского городка Кертис Силук, неожиданные гости с российского полуострова Чукотка преодолели примерно 58 километров по морю.
Когда их обнаружила и задержала береговая охрана, путешественники-экстремалы сразу заявили, что они из России и надеются получить в США политическое убежище, чтобы избежать мобилизации.
Губернатор Аляски Майк Данливи подтвердил задержание двоих россиян, незаконно прибывших на территорию США:
"Эти два человека, которые прибыли из России на лодке и были задержаны в Гамбелле, сейчас находятся в Анкоридже, с ними разбираются федеральные власти”, — сказал он.
Сенатор Аляски Дэн Салливан сказал, что сейчас решается вопрос "определения допустимости въезда этих лиц в Соединенные Штаты”, отметив, что он лично не исключает того, что "россияне, убегая от войны, будут и дальше прибывать на Аляску, учитывая её близость к России".
"Наш штат играет жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности Америки”, — заключил сенатор, по-видимому, в надежде получить максимум преференций от неожиданного события.
Посольство России в Вашингтоне проинформировано об инциденте с задержанием граждан РФ. Заведующая консульским отделом дипмиссии в Вашингтоне Надежда Шумова сказала ТАСС, что сегодня дипломаты планируют по телефону пообщаться с "путешественниками".
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