Президент США Джо Байден не исключил, что может встретиться с российском коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", чтобы обсудить ситуацию на Украине.
"Посмотрим", — отметил американский лидер на вопрос журналиста.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.