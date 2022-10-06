Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не исключил, что может встретиться с российском коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", чтобы обсудить ситуацию на Украине.

"Посмотрим", — отметил американский лидер на вопрос журналиста.