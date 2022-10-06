Захарова: новые поставки РСЗО HIMARS Киеву демонстрируют ненависть США к РФ

Вашингтон, поставляя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Украине, показывает свою ненависть к России. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время брифинга она напомнила, что недавно Белый дом объявил о планируемой передаче киевскому режиму новой военной техники. По её словам, к имеющимся на Украине 16 установкам HIMARS США намерены добавить ещё четыре.

Дипломат отметила, что Вашингтон также предоставит Киеву снаряды к РСЗО. Как пояснила Захарова, в общей сложности США потратят на эти цели 625 миллионов долларов.

"Представляете, какая сила ненависти к нам", — высказалась официальный представитель МИД России.

Она убеждена: администрация американского президента Джо Байдена не заинтересована в прекращении боевых действий на территории Украины.

Ранее в Пентагоне сообщили, что снаряды к РСЗО HIMARS, поставляемые Украине странами Запада, способны поразить подавляющее большинство целей, расположенных в России, в том числе на территории Республики Крым.