Spiegel: размещение беженцев с Украины превратилось в "бизнес на людской беде"

Журналисты немецкого издания Der Spiegel заявили, что в городе Байройт, который расположен на территории земли Бавария, отель "Штайн" превратился в частную зону размещения украинских беженцев. Стоимость месячного проживания составляет около двух тысяч евро.

Перед смертью владелица отеля Криста Штайн пожелала, чтобы часть гостиничного комплекса использовалась для социальных нужд, однако общественные организации перепродали недвижимость бизнесмену Хартмуту Линготту. После потока беженцев предпринимал понял, что на этом можно хорошо заработать.

"В Гамбурге за двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Mundsburg Tower площадью в 65 квадратных метров с размещённой там семьёй из четырёх человек город платил арендодателю 3600 евро в месяц, причем туда должно было включаться обслуживание ремонтниками и переводчиками", — сообщается в материале Der Spiegel.