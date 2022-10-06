МИД РФ: Россия в любом случае раскроет теракты на "Северных потоках"

Российские власти твердо намерены выяснить причины диверсий на "Северных потоках", для этого будут приложены все силы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Рассматриваются все опции", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Представитель МИД также отметил, что в Кремле не намерены допускать пробуксовки расследования.