Российские власти твердо намерены выяснить причины диверсий на "Северных потоках", для этого будут приложены все силы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Рассматриваются все опции", — пояснил он в интервью РИА Новости.
Представитель МИД также отметил, что в Кремле не намерены допускать пробуксовки расследования.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.