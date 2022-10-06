Полиция Нью-Йорка не смогла найти вандалов, испортивших фасад консульства России

Представитель полиции Нью-Йорка сообщил, что пока правоохранители не смогли найти преступников, заливших краской здание консульство РФ.

"На данный момент новостей нет, арестов не было, расследование продолжается", — пояснил он журналистам РИА Новости.

Неделю назад группа неизвестных вандалов напала на здание консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Они использовали красную краску, чтобы испортить фасад строения. Специалисты оценили ущерб как серьезный.