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Полиция Нью-Йорка не смогла найти вандалов, испортивших фасад консульства России

Мир

Представитель полиции Нью-Йорка сообщил, что пока правоохранители не смогли найти преступников, заливших краской здание консульство РФ.

"На данный момент новостей нет, арестов не было, расследование продолжается", — пояснил он журналистам РИА Новости.

Неделю назад группа неизвестных вандалов напала на здание консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Они использовали красную краску, чтобы испортить фасад строения. Специалисты оценили ущерб как серьезный.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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