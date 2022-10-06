Представитель полиции Нью-Йорка сообщил, что пока правоохранители не смогли найти преступников, заливших краской здание консульство РФ.
"На данный момент новостей нет, арестов не было, расследование продолжается", — пояснил он журналистам РИА Новости.
Неделю назад группа неизвестных вандалов напала на здание консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Они использовали красную краску, чтобы испортить фасад строения. Специалисты оценили ущерб как серьезный.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.