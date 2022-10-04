Мэр Донецка Кулемзин: при ударе ВСУ погиб начальник автоколонны

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, во время обстрела ВСУ автопарка в Куйбышевском районе города погиб начальник автоколонны, Александр Лысенко.

Что касается причинённого украинскими военными ущерба, оказались повреждены 10 больших автобусов, а в зданиях оказались выбиты стёлка.

"В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий", — сообщил Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали о том, что обстрел Куйбышевского района со стороны украинских военных привёл к гибели местного жителя.