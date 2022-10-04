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Депутат Шеремет: президентами США должны становиться такие люди, как Илон Маск

Мир

Возглавлять США должны такие люди, как американский предприниматель Илон Маск. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Депутат Шеремет: президентами США должны становиться такие люди, как Илон Маск

В интервью РИА Новости политик назвал действующего лидера США Джо Байдена "позором американского народа". По словам парламентария, его страна стала "международным тираном и убийцей".

Он также добавил, что Маск выступает за прагматичное и взаимовыгодное партнёрство, способное сохранить мир в кризисный период.

"Такие, как он, должны становиться президентами США", — подчеркнул Шеремет.

Депутат убеждён: американский предприниматель не разделяет политику Белого дома по украинскому вопросу.

Ранее Маск заявил, что Крым является российским полуостровом, так как принадлежал РФ, пока бывший глава правительства СССР Никита Хрущёв не передал его Украине. Кроме того, он порекомендовал провести новые референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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