В Иране высоко оценили вчерашние удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Герань-2" (Shahed-136") по штабу Военно-морских сил (ВМС) Украины в Одессе.
"Гордость Ирана, наши беспилотники, управляемые Великой армией России, уничтожают опорные пункты НАТО в Одессе", — пишут иранские СМИ.
Напомним, вчера Минобороны Украины сообщило о массированной атаке беспилотников по целям в районе морского порта Одессы.
Заявлялось, что один из дронов украинцам удалось сбить. Причём огонь по нему военные вели даже из автоматов, бегая по Одессе с криками: "Где ПВО?".
Однако два других "Шахида" успешно поразили цель. На месте "прилёта" боеприпасов возник сильный пожар.
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Иранский ударный беспилотный летающий аппарат "Shahed-136" поразил цель в районе морского порта Одессы.