Иранские СМИ об атаке дронами "Герань-2" по штабу ВМС в Одессе: наша гордость

В Иране высоко оценили вчерашние удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Герань-2" (Shahed-136") по штабу Военно-морских сил (ВМС) Украины в Одессе.

"Гордость Ирана, наши беспилотники, управляемые Великой армией России, уничтожают опорные пункты НАТО в Одессе", — пишут иранские СМИ.

Напомним, вчера Минобороны Украины сообщило о массированной атаке беспилотников по целям в районе морского порта Одессы.

Заявлялось, что один из дронов украинцам удалось сбить. Причём огонь по нему военные вели даже из автоматов, бегая по Одессе с криками: "Где ПВО?".

Однако два других "Шахида" успешно поразили цель. На месте "прилёта" боеприпасов возник сильный пожар.