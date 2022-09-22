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Кипр отказался встречаться с Лавровым после обращения Путина

Мир

Встреча главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и кипрского лидера Никоса Анастасиадиса была отменена по указанию Европейского союза после обращения президента России Владимира Путина 21 сентября.

"Этот вопрос рассматривается как особенно серьезный, определенно будет много реакций, возможно, с новыми санкциями", — отметил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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