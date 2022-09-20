Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу предстоящих референдумов в Донбассе.
Глава Республики призвал Путина рассмотреть возможность вхождения ДНР в состав России как можно скорее, если по результатам референдума будет принято положительное решение.
"Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной", — добавил Пушилин.
Глава ДНР назвал предстоящие референдумы в Донбассе восстановлением исторической справедливости, заверив, что этого шага с нетерпением ждут миллионы русских людей.
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