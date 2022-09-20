Главы силовых ведомств Киргизии и Таджикистана подписали протокол по стабилизации ситуации на общем участке границы.
Согласно документу, боевые действия будут прекращены, а воинские подразделения и военная техника отведены от линии соприкосновения.
"Совместная работа сторон по скорейшему восстановлению мира и стабильности на приграничной территории продолжается", — гласит сообщение Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
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Над городом поднимается чёрный столб дыма.