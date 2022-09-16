Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан раскритиковал ограничительные меры Запада в области энергетики. Как отметил политик, санкции обычно объявляют сильные страны.
"Сейчас видно, что мы — энергетические карлики, которые вводят ограничения против великана", — подчеркнул премьер во время пресс-конференции с лидером Сербии Александром Вучичем.
Ранее еврокомиссар Кадри Симсон сказала, что предложенные ЕК методы борьбы с кризисом являются эффективными. По мнению чиновницы, ЕС победит Россию в "энергетической войне".
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