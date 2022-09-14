Ераносян заявил, что Польша ведёт зачистку Украины ради пяти новых воеводств

Политолог Владимир Ераносян убеждён, что Варшава пытается обратить конфликт на Украине себе во благо. Польша воспользовалась российской спецоперацией, чтобы удовлетворить свои территориальные амбиции, считает он.

Сейчас польские власти начинают присматриваться к западным регионам Незалежной, Белоруссии, Чехии, а также мечтают о Калининграде, заявил эксперт. Именно поэтому Варшава намерена модернизировать свою армию и увеличить её численность в два раза.

На данный момент поляки проводят военные манёвры на севере Украины, подготавливая "ударный кулак".

"Поляки регулируют сейчас все процессы по фронтам. На мой взгляд, именно они эту информацию сейчас и по Харькову развили. Не случайно там Моравецкий побывал сразу с начала контрнаступления", — отметил Ераносян.

Польша прикрывается "благами намерениями" и прокладывает Киеву "дорогу в ад", зачищая территории своих "будущих воеводств", заявил политолог.

"Задача поляков — уничтожить украинских мужчин, чтобы потом очень тихо забрать пять воеводств", — цитирует слова Ераносяна "ПолитЭксперт".