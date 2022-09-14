Политолог Владимир Ераносян убеждён, что Варшава пытается обратить конфликт на Украине себе во благо. Польша воспользовалась российской спецоперацией, чтобы удовлетворить свои территориальные амбиции, считает он.
Сейчас польские власти начинают присматриваться к западным регионам Незалежной, Белоруссии, Чехии, а также мечтают о Калининграде, заявил эксперт. Именно поэтому Варшава намерена модернизировать свою армию и увеличить её численность в два раза.
На данный момент поляки проводят военные манёвры на севере Украины, подготавливая "ударный кулак".
"Поляки регулируют сейчас все процессы по фронтам. На мой взгляд, именно они эту информацию сейчас и по Харькову развили. Не случайно там Моравецкий побывал сразу с начала контрнаступления", — отметил Ераносян.
Польша прикрывается "благами намерениями" и прокладывает Киеву "дорогу в ад", зачищая территории своих "будущих воеводств", заявил политолог.
"Задача поляков — уничтожить украинских мужчин, чтобы потом очень тихо забрать пять воеводств", — цитирует слова Ераносяна "ПолитЭксперт".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.