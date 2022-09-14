Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кедми: ВС РФ способны перебить все РСЗО HIMARS на Украине до их первого выстрела
Штаб ТерО ДНР: союзные войска освободили Николаевку и Николаевку Вторую
Лукашенко лично нарубил дров для ЕС: "Не дадим, Семёныч, Европе замёрзнуть!"
Города на кубанских курортах превратились в уродливые переростки
"Одноклассники" запускают образовательный проект "Академия контента"
Марочко: линия фронта приближается к границам ЛНР
Алёхин полагает, что Киев получит дальнобойные ракеты ATACMS от США
Врач напомнил о постковидных симптомах: сыпь, глухота и выпадающие волосы
В Ставропольском крае экс-полицейский получил 15 лет за сбыт наркотиков

Ераносян заявил, что Польша ведёт зачистку Украины ради пяти новых воеводств

Мир

Политолог Владимир Ераносян убеждён, что Варшава пытается обратить конфликт на Украине себе во благо. Польша воспользовалась российской спецоперацией, чтобы удовлетворить свои территориальные амбиции, считает он.

Ераносян заявил, что Польша ведёт зачистку Украины ради пяти новых воеводств

Сейчас польские власти начинают присматриваться к западным регионам Незалежной, Белоруссии, Чехии, а также мечтают о Калининграде, заявил эксперт. Именно поэтому Варшава намерена модернизировать свою армию и увеличить её численность в два раза.

На данный момент поляки проводят военные манёвры на севере Украины, подготавливая "ударный кулак".

"Поляки регулируют сейчас все процессы по фронтам. На мой взгляд, именно они эту информацию сейчас и по Харькову развили. Не случайно там Моравецкий побывал сразу с начала контрнаступления", — отметил Ераносян.

Польша прикрывается "благами намерениями" и прокладывает Киеву "дорогу в ад", зачищая территории своих "будущих воеводств", заявил политолог.

"Задача поляков — уничтожить украинских мужчин, чтобы потом очень тихо забрать пять воеводств", — цитирует слова Ераносяна "ПолитЭксперт".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим

Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.

Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Военные новости
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Силовые структуры
Эксперт: по приказу Запада для "великой перемоги ВСУ" власть и 50 тысяч положит
Ольга Лебедева Сивков: единственная мобилизация, которая нам нужна, — это мобилизация руководства Ольга Лебедева Сергей Лебедев Американские бюджеты на русских костях Сергей Лебедев Любовь Степушова Помощь США Украине скоро иссякнет Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Экономика и бизнес
Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Силовые структуры
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Последние материалы
Кедми: ВС РФ способны перебить все РСЗО HIMARS на Украине до их первого выстрела
Штаб ТерО ДНР: союзные войска освободили Николаевку и Николаевку Вторую
Эксперт: когда военные решения принимают политики, начинаются неудачи
Лукашенко лично нарубил дров для ЕС: "Не дадим, Семёныч, Европе замёрзнуть!"
Города на кубанских курортах превратились в уродливые переростки
"Одноклассники" запускают образовательный проект "Академия контента"
Учёные: люди интуитивно склонны выбирать здоровую пищу
Марочко: линия фронта приближается к границам ЛНР
Алёхин полагает, что Киев получит дальнобойные ракеты ATACMS от США
Врач напомнил о постковидных симптомах: сыпь, глухота и выпадающие волосы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников