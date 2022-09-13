Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи

Командир отряда "Ахмат" Апти Алаудинов призвал россиян не волноваться из-за происходящего на передовой спецоперации, в частности, из-за того, что союзные силы покинули Балаклею, Изюм и Купянск.

Алаудинов объяснил, что союзные войска были вынуждены оставить эти населённые пункты, чтобы избежать ненужных потерь ввиду того, что на это направление было брошено огромное количество украинских военных, более 30 тысяч человек.

Однако в самое ближайшее время командир чеченского подразделения пообещал взять Балаклею, Изюм и Купянск обратно, потому что ВС РФ получили очень большое подкрепление.

"Фронт уже стабилизировался, всё. На моей линии фронта столько бойцов не было никогда. Даже мне прислали очень большое подкрепление. У нас высвободились огромные силы, которые уже начали делать свою работу. Поэтому предлагаю всем подождать, как мы будем делать свою работу. Мы её уже начали делать, и она даёт результат", — рассказал Алаудинов на телеканале "Россия 24".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал пообещал украинской стороне "интересный сюрприз", добавив, что о нём станет известно очень скоро.