Российские дипломаты заявили, что некоторым гражданам РФ начали отказывать во въезде в Грузию из Турции, не объясняя причины. В дипмиссии отметили, что наиболее частые жалобы зафиксированы на пограничном автомобильном пункте пропуска "Сарпи".
"К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют", — цитирует заявление генконсульства РБК.
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