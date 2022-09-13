Генконсульство России: некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию

Российские дипломаты заявили, что некоторым гражданам РФ начали отказывать во въезде в Грузию из Турции, не объясняя причины. В дипмиссии отметили, что наиболее частые жалобы зафиксированы на пограничном автомобильном пункте пропуска "Сарпи".

"К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют", — цитирует заявление генконсульства РБК.