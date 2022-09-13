Турецкие власти выразили своё возмущение по поводу того, что в Киеве началась агитационная кампания против бизнесменов и банков из Турции, сообщает издание Aydınlık.
По словам авторов материала, на Украине ведётся турецкая агитация из-за отказа Анкары присоединяться к антироссийским решениям Запада.
Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, издание пишет, что в Киеве уже составлен список руководителей турецких финансовых учреждений, против которых украинские власти намерены ввести санкции.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.