Aydınlık: Анкара требует разъяснений от Киева из-за антитурецкой кампании

Турецкие власти выразили своё возмущение по поводу того, что в Киеве началась агитационная кампания против бизнесменов и банков из Турции, сообщает издание Aydınlık.

По словам авторов материала, на Украине ведётся турецкая агитация из-за отказа Анкары присоединяться к антироссийским решениям Запада.

Ссылаясь на источники в дипломатических кругах, издание пишет, что в Киеве уже составлен список руководителей турецких финансовых учреждений, против которых украинские власти намерены ввести санкции.