Токио вслед за Вашингтоном отказалось от испытаний противоспутникового оружия

Японские власти заявили, что приняли решение отказаться от испытаний противоспутникового оружия. Ранее с подобной инициативой выступили Соединённые Штаты.

По словам МИД Японии, это обеспечит "безопасный, стабильный и устойчивый открытый космос".

К настоящему моменту ракеты, способные уничтожать космические объекты на орбите, испытали США, Китай, Россия и Индия.