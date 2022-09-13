Японские власти заявили, что приняли решение отказаться от испытаний противоспутникового оружия. Ранее с подобной инициативой выступили Соединённые Штаты.
По словам МИД Японии, это обеспечит "безопасный, стабильный и устойчивый открытый космос".
К настоящему моменту ракеты, способные уничтожать космические объекты на орбите, испытали США, Китай, Россия и Индия.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.