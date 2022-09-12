Пушилин: украинские войска активизировались на угледарском направлении

ВСУ заметно активизировались в направлении Угледара. В ДНР это видят и держат ситуацию под контролем. Об этом проинформировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. ВС РФ, ДНР и ЛНР продвигаются на ряде участков фронта, добавил он.