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Басурин: союзные силы намереваются полностью окружить Авдеевку

Мир

Заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о текущей ситуации в районе Авдеевки.

По словам полковника, в планах у ВС РФ, ДНР и ЛНР — полное окружение Авдеевки, для чего они укрепляются в районе Песок, обеспечивая себе тем самым выход на Первомайск.

"Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку", — поделился Басурин в эфире Первого канала.

Что касается Соледара, то в городе сейчас идут напряжённые боевые действия, добавил представитель Народной милиции ДНР. Он отметил, что освобождение этого населённого пункта даётся союзным силам тяжело, потому что бои приходится вести прямо в жилых кварталах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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