Французы озадачились вопросом стоимости участия страны в конфликте на Украине

Депутат Национального собрания Франции Филип Лоттьо озадачился вопросом, сколько Париж тратит на поддержку Киева и какую цену платит страна за участие в конфликте. Как подчеркнул парламентарий, правительство отказывается обнародовать такие данные.

При этом Лоттьо признал, что именно Франция была крупнейшим поставщиком оружия Киеву с 2014 года.

"Что касается военных вопросов, то, хотя Франция с 2014 года была крупнейшим экспортёром оружия на Украину…, в отличие от многих других европейских стран, правительство всегда отказывалось сообщать, за неимением деталей, о размере этой военной помощи", — цитирует выдержку из обращения депутата на имя министра-делегата Ролана Лескюра RT.

Кроме прочего, по словам парламентария, Париж поставляет не только оружие, но и помогает Киеву деньгами. При этом принимая у себя беженцев, что так же обходится бюджету в "круглую" сумму.