The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться

Австралийский политический аналитик The Daily Reckoning Ник Хаббл заявил, что пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться.

Хаббл в своей статье написал, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине президент Владимир Зеленский волшебным образом из "коррумпированного злодея" превратился в "икону демократии". Россия, в свою очередь, стала "мировым злодеем". Однако по мере приближения зимы эти роли снова начали меняться. Хаббл пишет в статье для The Daily Reckoning, что западные СМИ снова начали делать из Зеленского "злодея", а Россия из "преступника" превращается в "партнёра".

Марин Ле Пен ещё в марте говорила, что антироссийские санкции для Франции будут сродни антифранцузским. По её мнению, попытки навредить Москве это то же самое, что сделать харакири.

"Учитывая, что цены на энергию во Франции сейчас примерно в 10 раз выше, чем до пандемии, и то, что страна столкнулась с отключением электроэнергии, я думаю, что Ле Пен лишь немного преувеличила в своей метафоре. Опять же зима ещё не наступила", — пишет Хаббл.

Ле Пен призывает отменить санкции против Москвы, потому что из-за этого страдают рядовые французы. Однако министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Ле Пен первая в очереди, кто будет готов "Францию продать России за тарелку чечевицы". Хаббл с иронией отметил, что из-за текущих цен на газ и масла эту чечевицу даже приготовить не на чем.

По мнению Хаббла, Ле Пен права, и ближе к зиме антироссийские санкции будут постепенно сниматься, а Запад поменяет своих политических оппонентов.

"Правительства и интеллигенция готовят вас к радикальному изменению политики. Они хотят использовать свой контроль над настоящим, чтобы изменить прошлое и сделать будущее менее антироссийским", — подытожил Хаббл.