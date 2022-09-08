Global Times: санкции против РФ превращают США в асоциальное государство

Американские власти, постоянно ужесточая санкции против РФ, превращают США в асоциальное государство. Об этом пишет Global Times.

По информации китайского издания, ограничительные меры, утверждённые после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, не соответствуют интересам многих стран мира, которые стремятся к выгодному экономическому партнёрству с Москвой.

"Жёсткие санкции сделают США ещё более асоциальным государством", — подчеркнули авторы материала.

Как отмечает GT, Штаты могут быть изолированы от глобальных рынков из-за обратного эффекта санкционной политики.