Американские власти, постоянно ужесточая санкции против РФ, превращают США в асоциальное государство. Об этом пишет Global Times.
По информации китайского издания, ограничительные меры, утверждённые после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, не соответствуют интересам многих стран мира, которые стремятся к выгодному экономическому партнёрству с Москвой.
"Жёсткие санкции сделают США ещё более асоциальным государством", — подчеркнули авторы материала.
Как отмечает GT, Штаты могут быть изолированы от глобальных рынков из-за обратного эффекта санкционной политики.
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