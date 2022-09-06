Bloomberg: обещание Трасс заморозить тариф на энергию обойдётся в сотни млрд

Предвыборное обещание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о заморозке стоимости электроэнергии в стране обойдётся бюджету в 130 миллиардов фунтов, подсчитали аналитики.

Заморозить цены на энергоресурсы для граждан может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (около 150 миллиардов долларов. — Прим.ред.) за полтора года, пишет Bloomberg.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс победила на выборах премьер-министра страны с большим отрывом от соперника. После оглашения результатов, сразу несколько британских чиновников написали заявления об увольнении.