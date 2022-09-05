Во время наступления на Северск спецназ "О" ВС РФ уничтожил командира ВСУ

Спецназ группировки ВС РФ "Отважные" в ходе наступления на Северск уничтожил машину командира ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что спецназ группировки "О" выследил автомобиль одного из командиров ВСУ. Точным ударом на северском направлении машина была уничтожена, сообщает военный источник "Русской Весны".