Спецназ группировки ВС РФ "Отважные" в ходе наступления на Северск уничтожил машину командира ВСУ.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что спецназ группировки "О" выследил автомобиль одного из командиров ВСУ. Точным ударом на северском направлении машина была уничтожена, сообщает военный источник "Русской Весны".
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