Власти Никарагуа отказались вводить антироссийские санкции. Кроме того, страна продолжит поддерживать Москву, заявил министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста.
"Мы уже на своём опыте проходили этап санкций очень давно. Мы не испытываем никакого давления и готовы к такой ситуации. Мы поддерживаем Россию", — пояснил министр ТАСС в кулуарах ВЭФ.
Акоста подчеркнул, что западные партнёры не давят на страну в рамках санкций против России, однако если такая ситуация произойдёт, Никарагуа готова отстаивать свою позицию.
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