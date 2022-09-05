Власти Никарагуа отказались вводить санкции против России

Власти Никарагуа отказались вводить антироссийские санкции. Кроме того, страна продолжит поддерживать Москву, заявил министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста.

"Мы уже на своём опыте проходили этап санкций очень давно. Мы не испытываем никакого давления и готовы к такой ситуации. Мы поддерживаем Россию", — пояснил министр ТАСС в кулуарах ВЭФ.

Акоста подчеркнул, что западные партнёры не давят на страну в рамках санкций против России, однако если такая ситуация произойдёт, Никарагуа готова отстаивать свою позицию.