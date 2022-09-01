Рахмон поблагодарил Путина за поддержку строительства русскоязычных школ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил Владимира Путина за поддержку строительства русскоязычных школ в Таджикистане, сообщает ТАСС.

Рахмон заявил, что российско-таджикские отношения улучшаются и расширяются за счёт наращивания гуманитарных связей между странами.