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Рахмон поблагодарил Путина за поддержку строительства русскоязычных школ

Мир

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил Владимира Путина за поддержку строительства русскоязычных школ в Таджикистане, сообщает ТАСС.

Рахмон заявил, что российско-таджикские отношения улучшаются и расширяются за счёт наращивания гуманитарных связей между странами.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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