Цены на газ в Европе начали расти после остановки "Северного потока"

После остановки газопровода "Северный поток" на торгах в Европе начали расти цены фьючерсов на газ. Они выросли на 5% и приближаются к 2900 долларам за тысячу кубометров по данным лондонской биржи ICE.

Ранее Газпром заявил о полном прекращении поставки газа по "Северному потоку".