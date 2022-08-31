После остановки газопровода "Северный поток" на торгах в Европе начали расти цены фьючерсов на газ. Они выросли на 5% и приближаются к 2900 долларам за тысячу кубометров по данным лондонской биржи ICE.
Ранее Газпром заявил о полном прекращении поставки газа по "Северному потоку".
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