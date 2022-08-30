В Бразилии умер второй пациента от оспы обезьян

В Бразилии зарегистрировали ещё одну смерть от оспы обезьян. Согласно информации, это второй летальный случай в стране.

Пациент с вирусным заболеванием скончался в Рио-де-Жанейро.

Как сообщили власти страны, смерть наступила на фоне ослабленного иммунитета и сопутствующих заболеваний. Чем конкретно болел 33-летний мужчина, не уточняется, передаёт G1.