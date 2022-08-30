В Бразилии зарегистрировали ещё одну смерть от оспы обезьян. Согласно информации, это второй летальный случай в стране.
Пациент с вирусным заболеванием скончался в Рио-де-Жанейро.
Как сообщили власти страны, смерть наступила на фоне ослабленного иммунитета и сопутствующих заболеваний. Чем конкретно болел 33-летний мужчина, не уточняется, передаёт G1.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.