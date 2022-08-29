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Робертс: американцы никогда не узнают, что Украина воевала на стороне Гитлера

Мир

Американский политолог, экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что граждане США никогда не узнают, что Украина воевала на стороне Гитлера против Америки.

Робертс: американцы никогда не узнают, что Украина воевала на стороне Гитлера

Робертс в своём личном блоге заявил, что Берлин, забыв о своём прошлом, поддерживает украинских нацистов. Политолог рассказал, что в Германии нацистское приветствие считается уголовным преступлением, а немецкие учёные, которые выражают сомнения относительно любого аспекта повествования о Холокосте, приговаривается к тюремному заключению.

"Как получается, что правительство Германии сегодня поддерживает бандеровских нацистов на Украине, которые воюют против русских на Донбассе так же, как они поддерживали Гитлера во Второй Мировой Войне?" — задаётся вопросом Робертс.

Робертс заявляет, что американцы больше заинтересованы счётом в футбольном матче, чем тем, что Вашингтон поддерживает Западную Украину, которая "воевала на стороне Гитлера против их собственной страны". Робертс задаётся вопросом, почему правительство Германии не арестовывает само себя за нарушение немецкого законодательства и активную поддержку нацизма своими системами вооружения и дипломатической поддержкой украинских нацистов?

"Ответ заключается в том, что немецкое правительство недостаточно разумно <…>. Германия является порабощенной нацией с 1945 года" — заявляет политолог.

По его мнению, немецкого правительства нет, и не было со времен Гитлера. Робертс заявляет, что ни одно из них никогда не представлял интересы Германии. Иногда они поднимают шум, но, как отмечает политолог, это делается только для того, чтобы получить больше денег от Вашингтона.

"Правительство Германии даже поддерживает украинских нацистов, предоставляя им оружие на миллиарды долларов для борьбы с антинацистскими русскими. Не ждите, что коррумпированные ш****, из которых состоят немецкие, европейские и американские СМИ, заметят это необычайное несоответствие", — заявил Робертс.

Несоответствие — основная черта западного мира. Робертс уверен, что никакой правды нельзя найти ни в одном заявлении правительства или СМИ.

"Реальность незнакома Западу, поскольку западный мир идёт в полном невежестве к своей смерти", — подытожил политолог.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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