Conservatism: Германия хочет отобрать немецкие земли у Польши

Германия может присоединить бывшие немецкие земли, которые сейчас принадлежат Польше, если Варшава вступит в союз с Киевом и выйдет из состава ЕС под покровительством Лондона, сообщает польское издание Conservatism.

"Одна подпись под документом о союзе с Украиной — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше… Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации", — подчеркнул автор статьи.

Он считает, что Варшава уже находится под политическим и экономическим влиянием Берлина, но членство Польши в Евросоюзе связывает Германии руки. Если же Польша вступит в союз с Украиной, то немцы начнут действовать, что приведёт к "украинизации" некоторых польских территорий.

К слову, автор назвал Украину колонией США и Великобритании.

По мнению председателя польского Национального банка Адама Глапинского, ФРГ планирует вернуть бывшие немецкие земли на границе с Польшей и установить влияние над государствами, находящимися между Германией и РФ.