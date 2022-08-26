Германия может присоединить бывшие немецкие земли, которые сейчас принадлежат Польше, если Варшава вступит в союз с Киевом и выйдет из состава ЕС под покровительством Лондона, сообщает польское издание Conservatism.
"Одна подпись под документом о союзе с Украиной — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше… Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации", — подчеркнул автор статьи.
Он считает, что Варшава уже находится под политическим и экономическим влиянием Берлина, но членство Польши в Евросоюзе связывает Германии руки. Если же Польша вступит в союз с Украиной, то немцы начнут действовать, что приведёт к "украинизации" некоторых польских территорий.
К слову, автор назвал Украину колонией США и Великобритании.
По мнению председателя польского Национального банка Адама Глапинского, ФРГ планирует вернуть бывшие немецкие земли на границе с Польшей и установить влияние над государствами, находящимися между Германией и РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.