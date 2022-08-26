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Conservatism: Германия хочет отобрать немецкие земли у Польши

Мир

Германия может присоединить бывшие немецкие земли, которые сейчас принадлежат Польше, если Варшава вступит в союз с Киевом и выйдет из состава ЕС под покровительством Лондона, сообщает польское издание Conservatism.

Conservatism: Германия хочет отобрать немецкие земли у Польши

"Одна подпись под документом о союзе с Украиной — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше… Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации", — подчеркнул автор статьи.

Он считает, что Варшава уже находится под политическим и экономическим влиянием Берлина, но членство Польши в Евросоюзе связывает Германии руки. Если же Польша вступит в союз с Украиной, то немцы начнут действовать, что приведёт к "украинизации" некоторых польских территорий.

К слову, автор назвал Украину колонией США и Великобритании.

По мнению председателя польского Национального банка Адама Глапинского, ФРГ планирует вернуть бывшие немецкие земли на границе с Польшей и установить влияние над государствами, находящимися между Германией и РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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