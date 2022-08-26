Мария Захарова о заявлении США о Сербии и Косово: "Никогда"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв представителя Госдепа США забыть, что республика Косово — это Сербия.

Российский дипломат коротко ответила на заявление Вашингтона.

"Никогда", — написала Мария Захарова.

Ранее представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в интервью сербскому телеканалу N1 предложил распрощаться с нарративом о том, что "Косово — это Сербия", сменив его на утверждение о том, "Косово и Сербия — это Европа".