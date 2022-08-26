Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв представителя Госдепа США забыть, что республика Косово — это Сербия.
Российский дипломат коротко ответила на заявление Вашингтона.
"Никогда", — написала Мария Захарова.
Ранее представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в интервью сербскому телеканалу N1 предложил распрощаться с нарративом о том, что "Косово — это Сербия", сменив его на утверждение о том, "Косово и Сербия — это Европа".
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Официальный портал президента Украины Зеленского сообщил, что ракетным ударом ВКС России из Новофедоровки были потоплены два украинских военных корабля.