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Мария Захарова о заявлении США о Сербии и Косово: "Никогда"

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв представителя Госдепа США забыть, что республика Косово — это Сербия.

Российский дипломат коротко ответила на заявление Вашингтона.

"Никогда", — написала Мария Захарова.

Ранее представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в интервью сербскому телеканалу N1 предложил распрощаться с нарративом о том, что "Косово — это Сербия", сменив его на утверждение о том, "Косово и Сербия — это Европа".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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