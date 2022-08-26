Глава Казахстана Токаев выступит с посланием к народу республики 1 сентября

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием к населению республики. Его планируется посвятить социально-экономическим вопросам.

В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что выступление состоится 1 сентября в ходе совместного заседания обеих палат парламента страны.