Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием к населению республики. Его планируется посвятить социально-экономическим вопросам.
В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что выступление состоится 1 сентября в ходе совместного заседания обеих палат парламента страны.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.