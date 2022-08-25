Российские бомбардировщики Ту-22М, состоящие на вооружении России более 50 лет, продолжают нести опасность для США, заявил бывший офицер американских Военно-воздушных сил Кристиан Орр в статье для издания 19FortyFive.
В 1969 году состоялся первый полёт Ту-22М, который задумывался, как боевая машина для ударов по Европе и Азии. С тех пор в СССР и России было произведено 497 таких самолётов, часть из которых до сих пор используется Воздушно-космическими силами РФ.
"Российский бомбардировщик Ту-22М таит в себе опасность", — отметил Орр.
Он призвал Пентагон со всей серьёзность отнестись к потенциалу этого бомбардировщика на фоне ухудшения отношений между Россией и США.
В первую очередь Ту-22М несёт опасность для американского военно-морского флота. В США считают, что Россия ещё 20 лет будет использовать эти самолёты, модернизируя их и оснащая современными противокорабельными ударными ракетами. В будущем Ту-22М будет заменён на тяжелый бомбардировщик-невидимку ПАК ДА, добавил Орр.
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