19FortyFive: 50-летние самолёты Ту-22М до сих пор несут опасность для США

Российские бомбардировщики Ту-22М, состоящие на вооружении России более 50 лет, продолжают нести опасность для США, заявил бывший офицер американских Военно-воздушных сил Кристиан Орр в статье для издания 19FortyFive.

В 1969 году состоялся первый полёт Ту-22М, который задумывался, как боевая машина для ударов по Европе и Азии. С тех пор в СССР и России было произведено 497 таких самолётов, часть из которых до сих пор используется Воздушно-космическими силами РФ.

"Российский бомбардировщик Ту-22М таит в себе опасность", — отметил Орр.

Он призвал Пентагон со всей серьёзность отнестись к потенциалу этого бомбардировщика на фоне ухудшения отношений между Россией и США.

В первую очередь Ту-22М несёт опасность для американского военно-морского флота. В США считают, что Россия ещё 20 лет будет использовать эти самолёты, модернизируя их и оснащая современными противокорабельными ударными ракетами. В будущем Ту-22М будет заменён на тяжелый бомбардировщик-невидимку ПАК ДА, добавил Орр.